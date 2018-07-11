Gigabyte выпустит материнскую плату X399 AORUS XTREME для Ryzen Threadripper

Threadripper 2000 на основе ZEN + Pinnacle Ridge скоро появится на рынке. Хотя текущие материнские платы X399 будут совместимы новыми процессорами после обновления BIOS, мы ожидаем, что производители также выпустят новые SKU. Gigabyte является первой на рынке, кто представил материнскую плату на основе X399 AORUS XTREME.

Хотя некоторые фотографии этой платы уже появились во время Computex, но о характеристиках ничего не было известно. Но сейчас этот недостаток информации был закрыт. На презентации Xfastest, на слайдах вы можете увидеть, что они полностью переработали дизайн материнских плат. Новая материнская плата GIGABYTE X399 AORUS XTREME будет оснащена 10 + 3-фаз питания для полной поддержки процессора AMD Ryzen Threadripper 32C / 64T 250 Вт TDP.