Gionee Max слили в сеть

То, что современные смартфоны сливают в сеть до официального релиза, уже ни для кого не новость, так как крупные компании давно перестали быть настолько неприступными, как им хотелось бы. Даже свежие флагманы крупнейших компаний мира сливают до официального релиза, не говоря уже о менее интересных устройствах от китайских компаний. Вот и смартфон Gionee Max слили до официального релиза — в сети уже есть все характеристики продукта, но мы все же советуем пока что подождать официального анонса, который состоится 25 августа. Все же производитель достаточно долго готовил этот гаджет, а значит, самое время посмотреться к возможностям продукта уже после официального анонса от производителя. Тогда и стоимость новинки обсудим.