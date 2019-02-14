Глава Xiaomi показал смартфон Xiaomi Mi 9 в розовой расцветке

Генеральный директор Xiaomi Лей Цзунь, который недавно опубликовал несколько рендеров смартфона Mi 9 в синей расцветке, теперь поделился новым фото. На этот раз флагман запечатлен в розовой расцветке, которая переливается и другими цветами. Напомним, что слухи прочат китайскому флагману топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 855, тройную основную камеру, фронтальную камеру разрешением 24 Мп, 6,4 дюймовый дисплей, аккумулятор емкостью 3500 мАч, а также поддержку быстрой зарядки мощностью 27 Вт. Официальный анонс Xiaomi Mi 9 запланирован на 20 февраля.