Глянцевый WOLED-монитор ASUS ROG Strix XG27AQDMG оценен в $620

Компания ASUS пополнила ассортимент геймерских мониторов первой моделью на базе WOLED-панели с глянцевым покрытием. Новинка под названием ROG Strix XG27AQDMG характеризуется диагональю 26,5 дюйма, разрешением 2560:1440 точек, частотой обновления изображения 240 Гц, сертификатом DisplayHDR True Black 400, 99-процентным покрытием цветовой палитры DCI-P3, поддержкой синхронизации G-Sync, а также интерфейсами HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4. Напомним, что матрица WOLED представляет собой OLED-панель с дополнительным белым субпикселем к каждому пикселю. Так удается снизить скорость выгорания. Цена монитора составляет 620 долларов.