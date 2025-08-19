Глобальная версия HONOR Magic V5 получила дату выхода

Компания HONOR официально объявила, что международная презентация складного смартфона Magic V5 пройдет 28 августа в Лондоне. Китайский релиз состоялся почти два месяца назад.

Напомним, что новинка имеет в своем оснащении тыльную панель из аэрокосмического волокна, корпус толщиной 8,8 мм, АКБ ёмкостью 6100 мАч и 5820 мАч в зависимости от версии, поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 66 Вт и 50 Вт соответственно, флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite, титановую систему охлаждения VC Cicada Wing, 7,95-дюймовый внутренний OLED-дисплей с разрешением 2352:2172 пикселя и глобальной пиковой яркостью 1800 нит, 6,43-дюймовый OLED-экран с разрешением 2376:1060 пикселей и яркостью 1300 нит, тройную основную камеру с модулями на 50 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 64 Мп (перископ с 3-кратным оптическим зумом), а также фронтальные камеры разрешением 20 Мп с автофокусировкой.
Смартфон Xiaomi 16 Pro Mini выпустят в сентябре…
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о флагманских смартфонах серии Xiaomi …
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон…
На российском рынке запустили новую серию смартфонов realme P, разработанную для маркетплейсов. Упор в не…
Samsung Galaxy Z Fold7 выйдет сразу устаревшим…
Сегодния от западных инсайдеров появились новые слухи о предстоящем мероприятии Samsung Galaxy Unpacked —…
Представлен смартфон iQOO Neo 10 с АКБ на 7000 мАч…
Компания iQOO пополнила ассортимент смартфонов моделью Neo 10, которая основана на 4-нанометровой однокри…
Флагман Nubia Z80 Ultra получит ёмкий аккумулятор …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о флагманском смартфоне Nubia Z80 Ultr…
Новый процессор Exynos 2500 от Samsung разочаровал в тестах…
Вчера компания Samsung вошла в историю, представив первый в мире мобильный чип на базе техпроцесса 3-нм —…
Смартфон itel Zeno 5G оценен в 108 долларов …
Компания itel объявила о выпуске доступного смартфона Zeno 5G, который базируется на 6-нанометровой однок…
Официально: OnePlus Nord CE5 получит АКБ на 7100 мАч…
Компания OnePlus раскрыла новые подробности о смартфоне OnePlus Nord CE5, который будет официально предст…
Обзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностейОбзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностей
Обзор и тесты realme С63Обзор и тесты realme С63
Недорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 LiteНедорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 Lite
Xiaomi 14T обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T обзор и тесты смартфона
Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor