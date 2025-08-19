Глобальная версия HONOR Magic V5 получила дату выхода

Компания HONOR официально объявила, что международная презентация складного смартфона Magic V5 пройдет 28 августа в Лондоне. Китайский релиз состоялся почти два месяца назад.

Напомним, что новинка имеет в своем оснащении тыльную панель из аэрокосмического волокна, корпус толщиной 8,8 мм, АКБ ёмкостью 6100 мАч и 5820 мАч в зависимости от версии, поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 66 Вт и 50 Вт соответственно, флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite, титановую систему охлаждения VC Cicada Wing, 7,95-дюймовый внутренний OLED-дисплей с разрешением 2352:2172 пикселя и глобальной пиковой яркостью 1800 нит, 6,43-дюймовый OLED-экран с разрешением 2376:1060 пикселей и яркостью 1300 нит, тройную основную камеру с модулями на 50 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 64 Мп (перископ с 3-кратным оптическим зумом), а также фронтальные камеры разрешением 20 Мп с автофокусировкой.