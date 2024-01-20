Глобальная версия Honor Pad 9 готова к выходу

В базе данных сингапурского регулятора IMDA обнаружились сведения о планшете Honor Pad 9, который вышел в Китае в конце прошлого года. Появление в базе этого ведомства может означать скорый релиз устройства.

Напомним, что оцененный в Поднебесной от 210 долларов планшет характеризуется однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, предустановленной операционной системой Android 13 с оболочкой MagicOS 7.2, 12,1-дюймовым экраном с разрешением 2560:1600 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, контрастностью 1500:1, яркостью 500 нит и матовой поверхностью, фронтальной и тыльной камерами на 8 Мп и 13 Мп соответственно, батареей ёмкостью 8300 мАч, поддержкой 35-Вт быстрой зарядки, восемью динамиками с объемным звучанием, корпусом толщиной 6,96 мм и массой 555 граммов.