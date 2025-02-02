Глобальная версия Huawei Mate XT засветилась в сети

В базе данных TDRA обнаружилось упоминание глобальной версии складного смартфона Huawei Mate XT ULTIMATE DESIGN, который вышел в Китае еще осенью прошлого года. Появление устройства в базе регулятора может означать его скорый международный релиз. Отметим, что в Поднебесной смартфон стоит 2800 долларов, но глобальная версия окажется еще дороже.

Напомним, что Mate XT оснащается гибким 10,2-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2232:3184 точек, 7,9-дюймовым дисплеем в двойном режиме или 6,4-дюймовым в одинарном, корпусом толщиной 3,6 мм в разложенном виде и 12,8 мм в полностью сложенном, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (оптика с диафрагмой от F1.4 до F4.0 и оптическая стабилизация), 12 Мп (ультраширик) и 12 Мп (перископ с 5,5-кратным приближением и OIS), фронтальной камерой разрешением 8 Мп, 16 ГБ оперативной памяти, поддержкой 66-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, аккумулятором ёмкостью 5600 мАч и поддержкой спутниковой связи Lingxi Communication и Tiantong.
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