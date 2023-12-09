Глобальная версия Huawei MatePad Pro 13.2 готова к выходу

Компания Huawei объявила, что глобальная версия планшета Huawei MatePad Pro 13.2 будет официально представлена 12 декабря в Дубае. Напомним, что китайский релиз устройства состоялся еще в конце сентября.

Планшет оснащается 13,2-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2880:1920 пикселей, частотой обновления 144 Гц, частотой дискретизации касания 360 Гц, ШИМ-затемнением 1440 Гц, точностью цветопередачи ΔE<1, пиковой яркостью 1000 нит, фирменной однокристальной системой Kirin 9000s, аккумулятором ёмкостью 10100 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 88 Вт, фронтальной камерой с разрешением 16 Мп с ToF сенсором, сдвоенной основной камерой с модулями на 13 Мп и 8 Мп, а также двумя высокочастотными и четырьмя низкочастотными динамиками с поддержкой пространственного звука.