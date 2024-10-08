Глобальная версия Lenovo Legion Y700 2024 готова к выходу

В базе данных регулятора IMDA обнаружилось упоминание международной версии игрового планшета Lenovo Legion Y700 2024, который был представлен в Китае меньше двух недель назад. Судя по всему, глобальный дебют новинки уже не за горами.

Напомним, что планшет оснащается флагманским 4-нм процессором Snapdragon 8 Gen 3 с максимальной частотой 3,3 ГГц и графикой Adreno 750, 8,8-дюймовым дисплеем IPS с разрешением 2560:1600 пикселей, частотой обновления 165 Гц, пиковой яркостью 500 нит и сертификация TÜV Rheinland, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, до 512 ГБ флеш-памяти UFS 4.0, системой охлаждения с камерой на 10004 мм², сдвоенной основной камерой на 13 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, АКБ ёмкостью 6650 мАч, а также корпусом массой 350 грамм и толщиной 7,79 мм.