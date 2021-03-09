Глобальная версия Magic UI 4.0 выпущена для смартфонов HONOR 20, 20 Pro и V20

Глобальная стабильная версия пользовательского интерфейса Magic UI 4.0 стала доступна для устройств HONOR 20, 20 Pro и V20. Обновление поставляется с прошивкой версии 11.0.0.138, размер которого составляет 1,8 ГБ. Обновление развертывается поэтапно. Новый пользовательский интерфейс Magic UI 4.0 основан на операционной системе Android 10. В России обновление для представленных устройств должно выйти в этом месяце.

Magic UI 4.0 предлагает улучшенные функции, такие как конфиденциальность обмена фотографиями, измененную "Галерею", анимацию, многооконный режим, новые значки системных приложений и многое другое.