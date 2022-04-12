Глобальная версия Nubia Red Magic 7 Pro оценена в 800 евро

Компания ZTE представила глобальную версию геймерского смартфона Nubia Red Magic 7, который уже стал хитом продаж в Китае. Итак, новинка станет доступна для покупки в Европе 22 апреля по цене в 800 евро за версию с 256 ГБ памяти и 900 евро за 512 ГБ встроенной памяти.

Напомним, что смартфон оснащается топовым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, отдельным чипом Red Core 1, 18 ГБ ОЗУ LPDDR5, 6,8-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, 100% охватом цветового пространства DCI-P3, поддержкой 10-битного цвета, яркостью 700 кд/м², частотой обновления 120 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 960 Гц, 8-Мп подэкранной селфи-камерой, тройной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, активной системой охлаждения, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 135 Вт и предустановленной ОС Android 12 с фирменной оболочкой Red Magic 5.0.

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