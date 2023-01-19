Глобальная версия OnePlus 11 получит зарядку на 80 Вт

О смартфоне OnePlus 11 ходило много слухов задолго до того, как производитель принял решение официально отправить устройство в релиз на территории Китая, и одним из слухов была поддержка как раз быстрой зарядки. Производитель планировал за счёт этого привлечь внимание аудитории, что вполне разумно — на текущий момент выделиться на фоне конкурентов камерой, производительным процессором или объёмом оперативной памяти уже не выйдет, так что пользователей решили привлекать мощной зарядкой. Вот только на китайском рынке смартфон OnePlus 11 эту зарядку не получил, так как, видимо, есть своя специфика рынка и производитель решил, что будет правильнее выпустить более простую комплектацию, а пользователь уже если решит, то купит быструю зарядку сам.

Но глобальная версия смартфона OnePlus 11 будет получать в комплекте блок зарядки на 80 Вт, чего, безусловно, хватит для того, чтобы вы могли очень быстро зарядить устройство и получить работоспособный гаджет уже через тридцать минут на розетке. Это очень приятный бонус, но, конечно, стоит отметить, что иногда пользоваться быстрой зарядкой всё же не стоит — если пользователь пользуется такой мощной зарядкой, то батарея его устройства деградирует, снижая общую ёмкость. В результате пользователь получает быструю зарядку, но уменьшает срок службы батареи, которую через два года уже придётся менять на новую. Но это уже стандартная ситуация на современном рынке смартфонов, так что ничего удивительного.