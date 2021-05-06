Глобальная версия Realme 8 Pro оценена в $250

На AliExpress стартовали продажи глобальной версии смартфона Realme 8 Pro, который оценен в 250 долларов за базовую версию. Напомним, что новинка характеризуется основной камерой с модулями разрешением 108 Мп (датчик Samsung HM2), 8 Мп (сверхширик), 2 Мп (макро) и 2 Мп (глубина сцены), фронтальной камерой на 32 Мп, 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, яркостью 1000 кд/м2 и частотой отклика сенсорного слоя 180 Гц, восьмиядерным процессором Snapdragon 720G, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч и поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 50 Вт.