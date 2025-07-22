Глобальная версия Redmi K Pad выйдет под брендом Xiaomi

Китайские источники поделились подробностями о глобальной версии компактного планшета Redmi K Pad, который вышел в Китае месяц назад. Утверждается, что на международный рынок аппарат выйдет уже под названием Xiaomi Pad Mini. Так планшету будет проще конкурировать с iPad Mini 7. Дата релиза не сообщается, но он вполне может совпасть с сентябрьской презентацией серии Xiaomi 15T.

Напомним, что Redmi K Pad оснащается топовым 4-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 9400+, 8,8-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 3K, частотой обновления 165 Гц и пиковой яркостью 700 нит, цельнометаллическим корпусом с тыльной панелью с пескоструйной обработкой, графическим движком Rage Engine 4.0 для лучшей производительности, системой охлаждения с жидкостной конструкцией из алюминиевого сплава на 12050 мм², батареей ёмкостью 7500 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт, байпасной зарядкой Plus, двумя портами USB-C, четырьмя динамиками и двухосевым линейным вибромотором X-оси.