Глобальная версия Redmi Note 9 снова подешевела

Глобальная версия Redmi Note 9 серьезно подешевела на AliExpress. Теперь версия с 3 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти стоит 144 доллара. Напомним, что аппарат оснащается 6,53-дюймовым экраном с разрешением 2340:1080 пикселей, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G85, 3 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной памяти eMMC 5.1, основной квадрокамерой с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 13 Мп, батареей ёмкостью 5020 мАч, поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт и обратной зарядки на 9 Вт.

Комментарии и отзывы Redmi Note 9
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