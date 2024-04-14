Глобальная версия Redmi Pad Pro засветился в сети

В базе Google Play Console обнаружились сведения о глобальной версии планшета Redmi Pad Pro, который недавно был представлен на китайском рынке. Новинка имеет кодовое обозначение 2405CRPFDL. Предполагается, что международный дебют планшета состоится в ближайшее время.

Напомним, что оцененный в Китае от 210 долларов Redmi Pad Pro характеризуется 12,1-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 2,5K, частотой обновления 120 Гц, максимальной яркостью 600 нит, защитой глаз Xiaomi Qingshan и сертификацией TÜV Rheinland, 4-нм 8-ядерной платформой Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, 6 или 8 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, ОС HyperOS «из коробки», аккумулятором ёмкостью 10000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, фронтальной камерой на 8 Мп, тыльной камерой разрешением 8 Мп, четырьмя динамиками, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, а также металлическим корпусом толщиной 7,52 мм и массой 571 г.