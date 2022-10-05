Глобальная версия Redmi Pad оценена в 280 евро

Компания Xiaomi представила глобальную версию планшета Redmi Pad, которая, как и ожидалось, оказалась намного дороже индийской – 280 евро против 160 долларов. Речь идет о базовом варианте с 3 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти.

Напомним, что аппарат характеризуется 10,61-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2000:1200 пикселей, кадровой частотой 90 Гц, яркостью 400 кд/кв.м и контрастностью 1500:1, однокристальной системой MediaTek Helio G99 с графикой Arm Mali-G57 MC2, 8-Мп основной и 8-Мп фронтальной камерами, аккумулятором ёмкостью 8000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт, ОС Android 12 с оболочкой MIUI 13 for Pad «из коробки», толщиной 7 мм, массой 445 граммов, четырьмя громкоговорителями и поддержкой Dolby Atmos.
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