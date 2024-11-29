Глобальная версия Xiaomi 15 засветилась в сети

В базе данных тайландского регулятора NBTC обнаружилось упоминание о глобальной версии флагманского смартфона Xiaomi 15, который был выпущен в Китае в прошлом месяце. Это говорит о скором международном релизе новинки.

Напомним, что оцененный на китайском рынке от 630 долларов флагман оснащается 6,36-дюймовым LTPO AMOLED-экраном с разрешением, 1,5K и частотой обновления от 1 до 120 Гц, топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite, батареей ёмкостью 5400 мАч, поддержкой 90-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, тройной тыльной камерой Leica с модулями разрешением 50 Мп (Light Hunter 900 и OIS), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телеобъектив), фронтальной камерой на 32 Мп, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68.