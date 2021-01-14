Глобальная версия Xiaomi Mi 11 получит 6 ГБ ОЗУ

Недавно в сети появилась информация о том, что глобальная версия флагманского смартфона Xiaomi Mi 11 получит только две версии с 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флэш-памяти, в то время как в Китае аппарат доступен в вариантах c 8/128, 8/256 и 12/256 ГБ памяти. Сегодня в базе данных американского регулятора FCC обнаружилась третья версия глобального Xiaomi Mi 11, но она имеет не 12 ГБ ОЗУ, а всего 6 ГБ. Официальный дебют данной версии смартфона ожидается в следующем месяце.

Напомним, что представленный в самом конце прошлого года Xiaomi Mi 11 получил топовую платформу Qualcomm Snapdragon 888 и 6,81-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2К, частотой обновления 120 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 480 Гц, поддержкой HDR10+ и MEMC, пиковой яркостью 1771 кд/кв.м, стеклом Gorilla Glass Victus и подэкранным дактилоскопом, который может измерять пульс.