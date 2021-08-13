Глобальная версия Xiaomi Mi Pad 5 уже на подходе

Сетевые источники сообщают о том, что в базе данных Google Play Console обнаружились недавно представленный смартфон Xiaomi Mi Mix 4 и планшет Mi Pad 5. Это значит, что глобальный релиз новинок уже не за горами.

Напомним, что Xiaomi Mi Pad 5 оснащается 11-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560:1600 пикселей, частотой обновления 120 Гц, яркостью 500 кд/м2 и поддержкой HDR10, аккумулятором ёмкостью 8760 мАч, поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 33 Вт, основной и фронтальной камерами разрешением 13 Мп и 8 Мп, процессором Qualcomm Snapdragon 860, толщиной 6,86 мм и массой 515 г. Цена версии с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти составляет 308 долларов. Но это китайский ценник, а в Европе он наверняка окажется выше.
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