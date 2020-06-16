Глобальная версия бюджетника Honor 9A уже на подходе

Компания Honor определилась с датой глобальной премьеры смартфона Honor 9A, который был представлен в Китае еще в конце марта. Как утверждают источники издания GSMArena, мировой запуск новинки состоится уже 23 июня. Напомним, что этот бюджетник оснащается аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, 6,3-дюймовым экраном с соотношением сторон 20:9, восьмиядерным чипсетом MediaTek Helio P35, сканером отпечатков пальцев на задней панели, возможностью зарядки других устройств, акустической системой громкостью 88 дБ и ценой в 127 долларов за версию с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти. Европейские цены, очевидно, окажутся выше.