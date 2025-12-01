Глобальная версия iQOO 15 появилась в продаже

Бренд iQOO дал старт глобальным продажам смартфона iQOO 15, который уже давно продается в Китае. Первым международным рынком стала Индии, где новинка оценена в эквивалент 815 и 890 долларов за конфигурации с 12 ГБ/256 ГБ и 16 ГБ/512 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно.

Напомним, что смартфон оснащается топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 6,85-дюймовым экраном OLED Samsung M14 с разрешением 3168:1440 точек, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 6000 нит, до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X Ultra (9600 Мбит/с), до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.1, фирменным игровым чипом Q3, системой охлаждения с площадью рассеивания тепла 14000 мм², батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 40-Вт беспроводной зарядок, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 50 Мп (перископический на сенсоре Sony IMX882) и 50 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 32 Мп, ультразвуковым подэкранным сканером отпечатков пальцев, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68/IP69, стереодинамиками и корпусом толщиной 8,1 мм.
Бюджетный смартфон Redmi 15C 5G засветился в сети …
В базе данных регулятора SIRIM обнаружилось упоминание 5G-версии смартфона Redmi 15C. Ведомство не раскры…
Внешнюю батарею iPhone Air разобрали до винтика…
iPhone Air стал самым тонким смартфоном Apple, и хотя новый дизайн и изящный корпус понравились многим, к…
Опубликована фотоподборка Xiaomi 17, 17 Pro и 17 Pro Max…
В сети появились многочисленные фотоподборки флагманских смартфонов Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro и 17 Pro Max…
Honor 500 получит 80-Вт беспроводную зарядку …
В базе данных одного из китайских операторов обнаружилось упоминание флагманских смартфонов Honor 500 и H…
Huawei Mate 80 получил новый мощный чип Kirin 9030…
Сегодня мобильный процессор Kirin 9030 появился в свежей серии смартфонов Huawei Mate 80, и было лишь воп…
HMD Vibe 5G оценили в 100 долларов …
Компания HMD пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Vibe 5G, которая основана на 6-нанометров…
Смартфон Doogee Fire 7 Pro получит два фонарика …
Сетевые источники раскрыли подробности о защищенном смартфоне Doogee Fire 7 Pro, который еще не был предс…
Apple выпустила более быструю беспроводную зарядку…
Год назад компания Apple выпустила обновлённую версию фирменной магнитной беспроводной зарядки MagSafe, к…
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублейОбзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
Личный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тестыЛичный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тесты
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor