Глобальная версия iQOO 15 появилась в продаже

Бренд iQOO дал старт глобальным продажам смартфона iQOO 15, который уже давно продается в Китае. Первым международным рынком стала Индии, где новинка оценена в эквивалент 815 и 890 долларов за конфигурации с 12 ГБ/256 ГБ и 16 ГБ/512 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно.

Напомним, что смартфон оснащается топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 6,85-дюймовым экраном OLED Samsung M14 с разрешением 3168:1440 точек, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 6000 нит, до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X Ultra (9600 Мбит/с), до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.1, фирменным игровым чипом Q3, системой охлаждения с площадью рассеивания тепла 14000 мм², батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 40-Вт беспроводной зарядок, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 50 Мп (перископический на сенсоре Sony IMX882) и 50 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 32 Мп, ультразвуковым подэкранным сканером отпечатков пальцев, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68/IP69, стереодинамиками и корпусом толщиной 8,1 мм.