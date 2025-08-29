Глобальную версию HONOR Magic V5 оценили в 2000 евро

Компания Honor представила глобальную версию складного смартфона Magic V5, который был выпущен в Китае почти два месяца назад. В Старом Свете за новинку просят 2000 евро в версии с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти.

Напомним, что аппарат характеризуется задней ударопрочной панелью из аэрокосмического волокна, корпусом толщиной 8,8 мм, аккумулятором ёмкостью 6100 мАч и 5820 мАч в зависимости от версии, поддержкой 66-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и обратной беспроводной зарядок соответственно, топовой 3-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 7,95-дюймовым внутренним OLED-экраном с разрешением 2352:2172 точки и глобальной пиковой яркостью 1800 нит, 6,43-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2376:1060 точек и яркостью 1300 нит, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 64 Мп (перископ с 3-кратным оптическим приближением), селфи-камерами разрешением 20 Мп с автофокусировкой и защитой от пыли и влаги в соответствии со степенями IP58/IP59.
