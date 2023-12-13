Глобальную версию Huawei MatePad Pro 13.2 оценили в 1000 евро

Компания Huawei представила глобальную версию планшета MatePad Pro 13.2, которая появится в европейской продаже 22 января по цене в 1000 и 1200 евро за версии с 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Цена Smart Magnetic Keyboard и M-Pencil составляет 200 и 100 евро соответственно.

Напомним, что планшет характеризуется 13,2-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2880:1920 пикселей, кадровой частотой 144 Гц, частотой дискретизации касания 360 Гц, ШИМ-затемнением 1440 Гц, точностью цветопередачи ΔE<1, пиковой яркостью 1000 нит, контрастностью 1000000:1 и поддержкой HDR Vivid, платформой Kirin 9000s, батареей ёмкостью 10100 мАч, поддержкой 88-Вт проводной зарядки, селфи-камерой с разрешением 16 Мп с ToF сенсором, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 13 Мп и 8 Мп, двумя высокочастотными и четырьмя низкочастотными динамиками с поддержкой пространственного звука и сертификацией HUAWEI SOUND, а также предустановленной HarmonyOS 4.