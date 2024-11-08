Глобальную версию OPPO Find X8 представят 21 ноября

Сетевые источники сообщают, что международная презентация флагманских смартфонов линейки OPPO Find X8 состоится уже 21 ноября. Смартфоны представят в Индонезии. Релиз на домашнем китайском рынке состоялся больше двух недель назад.

Напомним, что оцененный от 745 долларов OPPO Find X8 Pro оснащается 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K, частотой обновления изображения LTPO 120 Гц, пиковой яркостью 4500 нит и частотой ШИМ-регулирования яркости 2160 Гц, топовой однокристальной системой MediaTek Dimensity 9400, тыльной камерой Hasselblad с модулями на 50 Мп (Sony LYT808), 50 Мп (сверхширик), 50 Мп (перископический объектив с 6-кратным оптическим зумом) и 50 Мп (телеобъектив), селфи-камерой разрешением 32 Мп, батареей ёмкостью 5910 мАч, поддержкой проводной, беспроводной и обратной беспроводной зарядок мощностью 80 Вт, 50 Вт и 10 Вт соответственно.