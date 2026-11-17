iPhone Duo 2 получит полноценную систему Face ID

По данным журналиста Bloomberg Марка Гурмана, Apple планирует добавить Face ID в iPhone Duo 2, однако у компании остаётся все меньше времени на реализацию этой идеи. Выход складного смартфона второго поколения под кодовым названием V78 запланирован на осень следующего года. Это означает, что Apple уже сейчас необходимо окончательно утвердить аппаратные характеристики устройства — столь сжатые сроки могут помешать компании реализовать все задуманные изменения. В нынешнем iPhone Duo для биометрической аутентификации используется сканер отпечатков пальцев Touch ID — однако первые пользователи встретили такое решение без особого энтузиазма.

По словам Гурмана, у Apple есть две главные задачи при разработке преемника — вернуть Face ID и добавить кнопку Action Button. Последнюю, вероятно, объединят с кнопкой Camera Control — это позволило бы сэкономить место внутри корпуса, тем более что многие пользователи признаются, что редко пользуются отдельной кнопкой управления камерой. Главным приоритетом для Apple остаётся Face ID. Как сообщал Гурман в прошлом месяце, компания уже создала прототипы iPhone Duo 2 с системой распознавания лица — инженеры продолжают работать над её интеграцией во внешний дисплей. Однако из-за ограниченного времени пока неизвестно, успеет ли Apple реализовать эту функцию в серийной версии смартфона. Технология довольно сложная и на её реализацию нужно много времени, ресурсов и тестов финального образца.