По словам Гурмана, у Apple есть две главные задачи при разработке преемника — вернуть Face ID и добавить кнопку Action Button. Последнюю, вероятно, объединят с кнопкой Camera Control — это позволило бы сэкономить место внутри корпуса, тем более что многие пользователи признаются, что редко пользуются отдельной кнопкой управления камерой. Главным приоритетом для Apple остаётся Face ID. Как сообщал Гурман в прошлом месяце, компания уже создала прототипы iPhone Duo 2 с системой распознавания лица — инженеры продолжают работать над её интеграцией во внешний дисплей. Однако из-за ограниченного времени пока неизвестно, успеет ли Apple реализовать эту функцию в серийной версии смартфона. Технология довольно сложная и на её реализацию нужно много времени, ресурсов и тестов финального образца.