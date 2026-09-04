Samsung Galaxy S26 FE появился в продаже

Компания Samsung дала старт продажам смартфона Galaxy S26 FE, который был представлен около недели назад. Новинка оценена в 700 и 800 долларов за конфигурации с 128 и 256 ГБ памяти соответственно. Напомним, что смартфон имеет в своем оснащении 6,7-дюймовый Dynamic AMOLED 2X-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 1900 нит, 3-нанометровый процессор Exynos 2500, 8 ГБ оперативной памяти, тройную основную камеру с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 12 Мп (сверхширик) и 8 Мп (телеобъектив с 3-кратным оптическим приближением), селфи-камеру разрешением 12 Мп, батарею ёмкостью 4900 мАч, поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 45 Вт и 15 Вт соответственно, корпус толщиной 7,4 мм и массой 193 грамма, защиту от воды и пыли по стандарту IP68, а также предустановленную операционную систему Android 17 с фирменной оболочкой One UI 9.