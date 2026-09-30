Samsung Galaxy S27 Ultra показали на новом рендере

Авторитетный информатор Стив Хеммерстоффер поделился новым изображением флагманского смартфона Samsung Galaxy S27 Ultra, официальный релиз которого ожидается в январе или феврале следующего года. Отметим крупный блок основной камеры с тремя модулями, микрофоном, датчиками и светодиодной вспышкой. Ранее сообщалось, что флагман оснастят батареей ёмкостью 5700 мАч и поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 60 Вт. Остальные характеристики пока не раскрываются, но большинство инсайдеров обещают один из лучших апгрейдов за последние годы.