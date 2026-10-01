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Представлены бюджетные смартфоны Samsung Galaxy M08 и Galaxy F08

Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов бюджетными моделями Galaxy M08 и Galaxy F08. Полные характеристики новинок появились на индийском сайте компании, но цены пока не объявлены. Смартфоны оснастили 6,7-дюймовым PLS LCD-экраном с разрешением 1600:720 точек (формат HD+), 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G99+ с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графикой Mali-G57 MP2, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 25-Вт быстрой проводной зарядки, 50-Мп основной и 8-Мп фронтальной камерами, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP64, предустановленной операционной системой Android 17 с шестью обновлениями ОС в будущем, боковым дактилоскопом, портом USB Type-C, 3,5-аудиогнездом, а также корпусом толщиной 8 мм и массой 197 граммов.

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