Производители смартфонов начали использовать БУ-чипы памяти

Правда, есть ряд рисков — например, если микросхема памяти проработала уже 5–6 лет, её оставшийся срок службы может оказаться очень незначительным. И по мере старения ячейки DRAM могут деградировать, что повышает вероятность ошибок при работе с данными и способно отрицательно сказаться на производительности. Тестирование позволяет отбраковать уже неисправные компоненты, но, по мнению аналитиков, долговечность повторно используемой памяти по-прежнему вызывает серьёзные опасения как у производителей смартфонов, так и у покупателей. При этом ожидается, что дефицит памяти сохранится значительно дольше 2027 года, так как крупные производители, включая Samsung Electronics и SK Hynix, всё активнее работают над выпуском более прибыльной памяти для серверов искусственного интеллекта.