Производители смартфонов начали использовать БУ-чипы памяти

Производители смартфонов ищут нестандартные способы справиться с глобальным дефицитом чипов памяти, который продолжает усиливаться от месяца к месяцу. Чтобы не останавливать производственные линии, некоторые компании начали использовать бывшую в употреблении оперативную память типа DRAM, извлечённую из старых устройств. Это уже помогло отдельным производителям пересмотреть ранее сокращённые планы выпуска в сторону увеличения, однако одновременно возникли вопросы о надёжности таких смартфонов в долгосрочной перспективе. Старую память извлекают из отработанных устройств, очищают, тщательно проверяют и устанавливают в новые смартфоны.

Правда, есть ряд рисков — например, если микросхема памяти проработала уже 5–6 лет, её оставшийся срок службы может оказаться очень незначительным. И по мере старения ячейки DRAM могут деградировать, что повышает вероятность ошибок при работе с данными и способно отрицательно сказаться на производительности. Тестирование позволяет отбраковать уже неисправные компоненты, но, по мнению аналитиков, долговечность повторно используемой памяти по-прежнему вызывает серьёзные опасения как у производителей смартфонов, так и у покупателей. При этом ожидается, что дефицит памяти сохранится значительно дольше 2027 года, так как крупные производители, включая Samsung Electronics и SK Hynix, всё активнее работают над выпуском более прибыльной памяти для серверов искусственного интеллекта.