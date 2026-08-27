Глобальную версию REDMI Note 17 оценили в 250 евро

Компания Xiaomi объявила о выходе глобальной версии бюджетного смартфона REDMI Note 17, который базируется на 6-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 с тактовой частотой до 2,9 ГГц. Новинка также получила 6,99-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2396:1080 точек, кадровой частотой до 120 Гц, яркостью до 1800 нит, защитным стеклом Gorilla Glass 7i и сертификацией TÜV Rheinland, 4, 6 или 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X, до 256 ГБ встроенной памяти UFS 2.2, слот для карты памяти microSD, 50-Мп основную и 16-Мп фронтальную камеры, кремний-углеродную батарею ёмкостью 7700 мАч, поддержку 45-Вт проводной и 22,5-Вт обратной проводной зарядок, защиту от брызг и пыли в соответствии со степенью IP65, корпус толщиной 8,45 мм и массой 224 граммов, предустановленную прошивку HyperOS 3 на базе ОС Android 16 с шестью годами обновлений безопасности в будущем. Цена базовой конфигурации составляет 250 евро.