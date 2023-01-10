Глобальную версию Xiaomi 12 обновили до Android 13

Компания Xiaomi начала распространение новой версии фирменной надстройки MIUI на базе ОС Android 13 для глобальных версий смартфонов Xiaomi 12. Помимо нововведений ОС апдейт включает ноябрьский патч безопасности Android.

Напомним, что Xiaomi 12 характеризуется восьмиядерным процессором Snapdragon 8 Gen 1, 6,28-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей и адаптивной кадровой частотой 120 Гц, врезанной фронтальной камерой разрешением 32 Мп, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (датчик IMX766 размером 1/1,56 дюйма и оптическая стабилизация), 13 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро), ОЗУ LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, батареей на 4500 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки на 67 Вт, беспроводной на 50 Вт и обратной беспроводной на 10 Вт, стереодинамиками Harman Kardon c поддержкой Dolby Atmos, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, а также поддержкой сотовых сетей 5G.