Glorious PC Gaming Race мыши с необычным дизайном

Модель Glorious PC Gaming Race, представляет собой профессиональную игровую мышь с оптическим сенсором премиум-класса от Pixart с шестью кнопками, обеспечивающими сверхточное разрешение трекинга до 12 000 точек на дюйм. Вес мыши до 58 граммов, RGB подсветкой. Долговечность модели Glorious PC Gaming Race повышена за счет использования сверхнадежных переключателей Omron.
ОСОБЕННОСТИ:
- Игровая мышь турнирного класса с эргономичным дизайном
- Шесть программируемых кнопок
- Сверхточный оптический датчик Pixart с разрешением 12 000 DPI
- Частота 1000 Гц и время отклика 1 мс
- Предназначен для поддержки ускорения до 50G
- Сверхнизкие фрикционные ножки и гибкий кабель
- RGB-светодиодное освещение