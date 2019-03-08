Google Assistant наконец-то появился на телевизорах LG ThinQ AI

После долгого ожидания функция Google Assistant на телевизорах LG ThinQ AI наконец-то готова для локального использования после обновления программного обеспечения. Когда в прошлом году LG выпустила свои телевизоры, о Google Assistant много говорили, но интеграция зависела от региона и до сих пор работала не везде.

Теперь пользователи могут использовать голосовые команды для доступа и поиска информации, а также для проверки прогнозов погоды, наслаждаясь любимыми телепередачами. Они могут искать конкретный контент, делая устный запрос с помощью пульта ДУ телевизора. Они также могут получить помощь в управлении ежедневными задачами, планируя события календаря, или извлекать определенные фотоальбомы из своей галереи на Google Диске, чтобы делиться ими с друзьями и родными.