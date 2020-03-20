Google Drallion попал в сеть

Компания Google уже достаточно давно не показывала ничего интересного на рынке планшетов, хотя когда-то у производителя были все шансы на то, чтобы уделать своих основных конкурентов. Теперь же появилась информация о том, что производитель все же принял решение вернуться на рынок планшетов с новым устройством. Пока что его кодовое название Google Drallion, но в ближайшем будущем инсайдеры обязательно расскажут что-то интересное о данном продукте. Более того, в сети уже есть некоторые интересные характеристики планшета, но мы думаем, что это может быть фейк, так что сейчас верить слухам мы не рекомендуем. Нужно уже подождать более детальную информацию от разных изданий и тогда уже будет смысл говорить о Google Drallion.