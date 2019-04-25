Google Duo добавляет функцию групповых видеозвонков

Google начала интегрировать функцию групповых видеозвонков в свой видеочат Google Duo.

Пока функция работает только в некоторых регионах. По словам главы Google Duo, Джастина Уберти, функция групповых видеозвонков была развернута в отдельных регионах, одним из которых пока является Индонезия. Для того чтобы начать групповой видеозвонок, просто нажмите на кнопку вызова и добавьте людей, с которыми вы хотите связаться. Вы также можете сохранить эту группу для быстрого доступа. Вы можете сделать групповой видеозвонок через Google Duo максимум до четырех человек, однако, предыдущие тесты показали, что он поддерживает вызов до семи человек.