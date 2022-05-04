Google Fold вновь готовят к релизу

Складной телефон Pixel от Google будет иметь меньший внешний дисплей и внутренний дисплей такого же размера, как у Galaxy Z Fold4, по словам инсайдера отрасли Росса Янга. По слухам, Pixel Notepad будет иметь 5,8-дюймовый внешний дисплей, который шире и короче ожидаемого 6,19-дюймового экрана Galaxy Z Fold4. Поскольку, по слухам, две складные модели имеют складные дисплеи одинакового размера, это означает, что Pixel Notepad будет иметь более широкое соотношение сторон, чем Fold. Это подтверждается более ранней утечкой. Янг не сообщает, когда мы можем ожидать появления первого складного смартфона Google, но есть разумное предположение, что Pixel 7 выйдет осенью. Ожидалось, что первый складной планшет Google появится где-то в 2021 году, прежде чем Google, как сообщается, отказался от него.

Но теперь кажется, что Pixel Fold, теперь называемый Notepad, снова готовится к релизу. Ожидается, что он будет стоить 1400 долларов и будет иметь тип корпуса Find N — широкий и короткий, а не узкий и высокий, как текущий Galaxy Z Fold3. Скорее всего, он будет использовать чип Tensor, но прибегнет к более старому оборудованию камеры Pixel, а именно к 12,2-мегапиксельному датчику IMX363 от серий Pixel 2 до 3, 4 и 5, 12-мегапиксельному сверхширокому датчику IMX386 и двум 8-мегапиксельным IMX355 для селфи. Но, конечно, стоит отметить, что на текущий момент это просто слух, а не полноценный анонс, так что к моменту запуска ситуация может кардинально измениться.