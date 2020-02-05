Google Glass Enterprise Edition 2 можно будет купить

Очки дополненной реальности — достаточно интересный гаджет, который для многих пользователей является отличной возможностью посмотреть на мир технологий под другим углом. Проблема лишь в том, что умные очки вроде Google Glass Enterprise Edition 2 не так уж просто заполучить даже при наличии необходимых денег. Компания создала очень крутой продукт, который позволяет получить информацию в более приятном формате, но ранее купить эти очки было просто нереально. Теперь ситуация изменится, так как Google поставила свои очки сразу в несколько крупных торговых сетей и вскоре их можно будет купить прямо с прилавка, попробовав самые современные технологии раньше всех остальных. Стоимость пока что не называется, но она не будет низкой.