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Google Pixel 11a показали на рендерах

Профильное издание Android Headlines и авторитетный инсайдер OnLeaks опубликовали первые изображения смартфона Google Pixel 11a, который еще не был представлен официально. По предварительным данным, аппарат оснастят корпусом с размерами 153,46:72,35:9 мм в черной, серебристой, зеленой и фиолетовой расцветках, фирменной однокристальной системой Tensor G6, чипом безопасности Titan M3, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ или 256 ГБ флеш-памяти, 6,3-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+, поддержкой HDR, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 3350 нит, батареей ёмкостью 5100 мАч, а также камерами разрешением 48 Мп и 13 Мп, как в Pixel 10a. Предполагается, что смартфон будет представлен в первом квартале следующего года.

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