В сеть слили конфигурацию процессора Pixel 11 Pro XL

Бенчмарк также подтвердил, что Tensor G6 получит семь вычислительных ядер. Два ядра работают на частоте 2,65 ГГц, ещё четыре — на 3,38 ГГц, а одно наиболее производительное ядро достигает 4,11 ГГц. Такая конфигурация соответствует предыдущим утечкам, поэтому сама структура процессора неожиданностью не стала. Это уже не первый случай, когда 7-ядерный Tensor появляется в базе Geekbench. В феврале там был замечен другой образец, который показал значительно более низкие результаты — 845 баллов в однопоточном тесте и 2657 баллов в многопоточном. Вероятно, речь шла об очень раннем инженерном образце, поскольку его показатели были значительно ниже ожидаемых для современного флагманского процессора. Новые результаты заметно выше февральских, однако пока они всё равно заметно уступают конкурентам.