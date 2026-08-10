В сеть слили конфигурацию процессора Pixel 11 Pro XL

До презентации серии смартфонов Pixel 11 от Google остаётся всего несколько дней, но уже появились первые результаты тестирования нового флагманского процессора Tensor G6 — вероятно, от журналистов, которым дали сэмпл на тест. Смартфон Pixel 11 Pro XL засветился в базе Geekbench, позволив оценить производительность будущего устройства ещё до официального запуска. В тесте Geekbench Pixel 11 Pro XL набрал 2112 баллов в однопоточном режиме и 5196 баллов в многопоточном. В сравнении с Tensor G5 эти результаты пока не демонстрируют заметного прироста производительности, хотя финальные серийные устройства могут показать более высокие показатели.

Бенчмарк также подтвердил, что Tensor G6 получит семь вычислительных ядер. Два ядра работают на частоте 2,65 ГГц, ещё четыре — на 3,38 ГГц, а одно наиболее производительное ядро достигает 4,11 ГГц. Такая конфигурация соответствует предыдущим утечкам, поэтому сама структура процессора неожиданностью не стала. Это уже не первый случай, когда 7-ядерный Tensor появляется в базе Geekbench. В феврале там был замечен другой образец, который показал значительно более низкие результаты — 845 баллов в однопоточном тесте и 2657 баллов в многопоточном. Вероятно, речь шла об очень раннем инженерном образце, поскольку его показатели были значительно ниже ожидаемых для современного флагманского процессора. Новые результаты заметно выше февральских, однако пока они всё равно заметно уступают конкурентам.