Представлен бюджетный смартфон iQOO Z11i

Компания iQOO объявила о выходе смартфона Z11i, который оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 190, 220 и 250 долларов за конфигурации с 6/128 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ памяти соответственно. Новинку оснастили 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим ускорителем Adreno 613, ОЗУ стандарта LPDDR4X, встроенной памятью UFS 3.1, слотом для карты памяти microSD, 6,74-дюймовым LCD-экраном с разрешением 1600:720 точек, кадровой частотой до 120 Гц, пиковой яркостью 1200 нит, поддержкой DC Dimming и сертификатом TÜV Rheinland, батареей ёмкостью 6500 мАч, поддержкой 15-Вт проводной и обратной проводной зарядок, 13-Мп основной и 5-Мп селфи-камерами, предустановленной прошивкой OriginOS 6 на основе ОС Android 16, боковым дактилоскопом, модемом 5G, 3,5-мм гнездом, ИК-передатчиком, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP65, а также корпусом толщиной 8,39 мм и массой 209 граммов.