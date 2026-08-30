Стали известны цены POCO X8 и POCO X8 Power

Сетевой инсайдер Санджу Чоудхари раскрыл подробности о смартфонах POCO X8 и X8 Power, которые будут представлены на международном рынке уже 4 сентября. Утверждается, что в Индии новинки будут стоить 290-315 долларов и 365 долларов соответственно.

Базовую модель оснастят однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4, батареей ёмкостью 9000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 8 Мп, селфи-камерой разрешением 16 Мп, 6,83-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K и кадровой частотой 120 Гц, а также защитой от воды и пыли по стандарту IP69. Старшая модель будет отличаться более мощным процессором Snapdragon 6 Gen 5, аккумулятором на 10000 мАч, 100-Вт быстрой зарядки и фронтальной камерой разрешением 32 Мп.