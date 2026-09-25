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HONOR представила долгоиграющий смартфон X9e Pro

Компания HONOR официально представила в Малайзии новый смартфон X9e Pro, который выделяется сразу двумя особенностями. Первая — дисплей с пиковой яркостью до 10000 нит, а вторая — огромный аккумулятор ёмкостью 11000 мАч. Столь ёмкий аккумулятор стал возможен благодаря использованию кремний-углеродной анодной технологии. По результатам лабораторных тестов HONOR, X9e Pro способен обеспечивать более 164 часов воспроизведения музыки, 35 часов просмотра коротких видео и более 66 часов обычного видеовоспроизведения. Компания также заявляет, что аккумулятор рассчитан на сохранение работоспособности в течение 6 лет при среднем использовании смартфона по 6 часов в день.

Для зарядки предусмотрена проводная мощность до 80 Вт. Кроме того, смартфон можно использовать в качестве внешнего аккумулятора благодаря поддержке обратной проводной зарядки мощностью 27 Вт. Помимо огромного аккумулятора, HONOR X9e Pro получил 6,8-дюймовый LTPS AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц, а заявленная пиковая яркость 10000 нит достигается только на отдельных участках экрана при воспроизведении HDR-видео. Фронтальная камера смартфона получила разрешение 16 Мп против 8 Мп у HONOR X80 Pro Max, а на тыльной панели установлена основная камера на 108 Мп с сенсором оптического формата 1/1,67 дюйма, дополненная сверхширокоугольным модулем на 5 Мп. При этом в основу смартфона лёг процессор Snapdragon 6 Gen 5 — чип начального уровня.
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