Google Pixel 2 получит последнее обновление в декабре

Еще в сентябре Google Pixel 2 и Pixel 2 XL получили обновления Android 11 , а также обновление безопасности в октября месяце.

Циклы исправлений подходят к концу с последним обновлением, которое выйдет в декабре 2020 года. Pixel 2 и Pixel 2 XL официально достигли конца трехлетнего периода обновления версии Android и обновления безопасности по состоянию на 5 октября 2020 года. Хотя компания пообещала еще одно обновление в декабре этого года, которое станет последним патчем, который будет выпущен.

Самым последним обновлением на устройстве был патч безопасности, который включил октябрьский патч безопасности, а также решал другие проблемы, такие как блокировки загрузки, отключение уведомлений о вызовах, значок автоповорота в неправильной ориентации и отсутствие ответа на жесты смахивания.
Комментарии и отзывы Google Pixel 2
Обзоры:
Обзор Alcatel 1B (2020) 5002D. Доступный смартфон, не лишенный индивидуальностиОбзор Alcatel 1B (2020) 5002D. Доступный смартфон, не лишенный индивидуальности
Обзор ZTE Blade A3 (2020) 1/32GB. Недорогой смартфонОбзор ZTE Blade A3 (2020) 1/32GB. Недорогой смартфон
Лучший смартфон с 5G. Xiaomi Mi 10 8/128GBЛучший смартфон с 5G. Xiaomi Mi 10 8/128GB
Новости:
LG K42 новый 6,6-дюймовый широкоформатный смартфон

Компания LG представила еще один телефон среднего класса - LG K42 с элегантной задней панелью. ...
Huawei nova 8 получит изогнутый 120-Гц OLED-дисплей

Китайские источники поделились живым фото дисплея, который принадлежит еще не представленному официально ...
Смартфон OPPO A32 с АКБ на 5000 мАч оценен в $175

Компания OPPO представила недорогой смартфон A32, который оценен в 175 и 220 долларов в зависимости от ве...
Обзор Fractal Design Define 7 Compact White (FD-C-DEF7C-04). Тихий корпус для NVIDIA GeForce RTX 3080 и RTX 3090Обзор Fractal Design Define 7 Compact White (FD-C-DEF7C-04). Тихий корпус для NVIDIA GeForce RTX 3080 и RTX 3090
Обзор Team EX2 1TB (T253E2001T0C101). SSD диск для системы по работуОбзор Team EX2 1TB (T253E2001T0C101). SSD диск для системы по работу
Лучшие портативные колонки. Sony SRS-XB21Лучшие портативные колонки. Sony SRS-XB21
Обзор ASUS ROG Theta 7.1. Наушники с восемью динамиками, четырьмя усилителями и ЦАПОбзор ASUS ROG Theta 7.1. Наушники с восемью динамиками, четырьмя усилителями и ЦАП
Обзор CARCAM D5. Двухканальный видеорегистратор с магнитным креплениемОбзор CARCAM D5. Двухканальный видеорегистратор с магнитным креплением
Смартфон-долгожитель Vivo Y20 вышел в Ро...
Смартфон-долгожитель Vivo Y20 вышел в РоКомпания Vivo дала старт российским продажам смартфона Vivo Y20, который оценен в 13 990 рублей. При этом...
Новые модули памяти HyperX DDR4 Impact S...
Новые модули памяти HyperX DDR4 Impact SHyperX выпустила линейку модулей памяти DDR4 DRAM Impact, модели могут похвастаться высокой плотностью па...
Смарт-часы Vivo Watch появились в продаж...
Смарт-часы Vivo Watch появились в продажКитайская компания Vivo выпустила в продажу на домашнем рынке свои первые смарт-часы Vivo Watch, которые ...
Хорор Little Nightmares II появится 11 ф...
Хорор Little Nightmares II появится 11 фLittle Nightmares II (Маленькие кошмары) - кроссплатформенная компьютерная игра в жанре платформера с эл...
Ремастер трилогии Mass Effect выйдет в о...
Ремастер трилогии Mass Effect выйдет в оПо слухам, ремастер трилогии Mass Effect вполне может быть официально объявлен в следующем месяце. Издате...
Arm теперь принадлежит компании NVIDIA...
Arm теперь принадлежит компании NVIDIAКомпания NVIDIA объявила о приобретении Arm Limited за 40 миллиардов долларов. ...
Идеальная женская сумка для ноутбука...
Идеальная женская сумка для ноутбукаДалеко не все пользователи понимают, как должна выглядеть ...
NVIDIA RTX 3080 очень мощная...
NVIDIA RTX 3080 очень мощнаяВчера представители компании NVIDIA официально представили свои новые видеокарты, которые должны в ближай...
Обзор Playme HS-6000. Бесконтактный дисп...
Обзор Playme HS-6000. Бесконтактный диспПредставляем вашему вниманию бесконтактный диспенсер для антисептика от компании Playme. Устройство являе...
Представлена плата MSI MAG B460 Torpedo...
Представлена плата MSI MAG B460 TorpedoКомпания MSI пополнила ассортимент системных плат моделью MAG B460 Torpedo, которая основана на чипсете I...
Android 11 начали тестировать на Xiaomi ...
Android 11 начали тестировать на Xiaomi Сетевые источники сообщили о том, что компания Xiaomi начала внутреннее тестирование Android 11 на нескол...
Характеристики камеры Panasonic DC-BGH1 ...
Характеристики камеры Panasonic DC-BGH1 Сетевые источники раскрыли подробности о беззеркальной камере Panasonic DC-BGH1, которая представляет соб...
Обзор Playme CVD-19. Ультрафиолетовый стерилизатор для смартфонаОбзор Playme CVD-19. Ультрафиолетовый стерилизатор для смартфона
Обзор Philips Sonicare DiamondClean 9000 HX9911/94. Зубная щетка с BluetoothОбзор Philips Sonicare DiamondClean 9000 HX9911/94. Зубная щетка с Bluetooth
Обзор MARVO K616A. Мембранная клавиатураОбзор MARVO K616A. Мембранная клавиатура
Обзор realme X3 Superzoom 12/256GB. Доступный флагман с 60-кратным зумомОбзор realme X3 Superzoom 12/256GB. Доступный флагман с 60-кратным зумом
Обзор CARCAM HYBRID 2 Signature. Видеорегистратор с сигнатурным радар-детекторомОбзор CARCAM HYBRID 2 Signature. Видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor