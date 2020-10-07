Google Pixel 2 получит последнее обновление в декабре

Еще в сентябре Google Pixel 2 и Pixel 2 XL получили обновления Android 11 , а также обновление безопасности в октября месяце.

Циклы исправлений подходят к концу с последним обновлением, которое выйдет в декабре 2020 года. Pixel 2 и Pixel 2 XL официально достигли конца трехлетнего периода обновления версии Android и обновления безопасности по состоянию на 5 октября 2020 года. Хотя компания пообещала еще одно обновление в декабре этого года, которое станет последним патчем, который будет выпущен.

Самым последним обновлением на устройстве был патч безопасности, который включил октябрьский патч безопасности, а также решал другие проблемы, такие как блокировки загрузки, отключение уведомлений о вызовах, значок автоповорота в неправильной ориентации и отсутствие ответа на жесты смахивания.