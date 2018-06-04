Google Pixel 3 получит 5,3-дюймовый экран

Не так давно в сеть утекло фото, на котором якобы изображены защитные стекла для флагманских смартфонов Google Pixel 3 и Pixel 3 XL. Если верить тому снимку, старшая модель получит экран с вырезом вверху, а младшая – без. Согласно новым сведениям, Pixel 3 получит 5,3-дюймовый дисплей, Pixel 3 XL – экран с диагональю 6,2 дюйма. Если эта информация верна, то младшая модель будет намного компактнее предшественника, который имеет огромные рамки, а вот старшая модель будет чуть крупнее, нежели Google Pixel 2 XL. Ранее стало известно, что производством третьего поколения Pixel займется FIH Mobile – дочернее подразделение Foxconn, в обязанности которой, в числе прочих, входит разработка и производство мобильных устройств Nokia для HMD Global.