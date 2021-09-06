Google Pixel 3 выходит из строя без какой-либо причины

В издании Ars Technica говорят о возможности аппаратной проблемы, такой как загрузочный цикл LG, хотя нет достаточных доказательств, чтобы окончательно указать на физический недостаток смартфонов, особенно если учитывать, что этот смартфон длительное время работал исправно. В любом случае, сообщения о том, что смартфон вдруг превращается в кирпич, не являются хорошей новостью для владельцев Pixel 3. На многие из этих телефонов либо не действует гарантия, либо они близки к потере гарантии. То есть, возможно, вам придется оплатить ремонт или новое устройство не по вашей вине. Впрочем, ранее Google продлила гарантийный срок Pixel 4, чтобы покрыть известные проблемы с этими телефонами, поэтому есть шанс, что компания может сделать то же самое для данного смартфона.