Google Pixel 3a и 3a XL получат последнее обновление в июле

Google Pixel 3a и 3a XL получат последнее обновление в июле. Майское обновление программного обеспечения, которое Google выпустила вчера, должно было стать их последним обновлением, но как обычно, компания выдает бонусное обновление для устройств, срок службы которых истекает в плане программного обеспечения. По словам Google, это последнее обновление будет доставлено на Pixel 3a и 3a XL «к июлю». Google Pixel 3a и 3a XL были первыми пикселями, которые вышли на территорию среднего класса, и теперь их история подходит к концу.