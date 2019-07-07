Google Pixel 4 и его функции

Смартфоны семейства Pixel могут получать портреты и без помощи телефото модуля, благодаря алгоритмам обработки снимков. Более того, сверхширокоугольный объектив применяется во флагманах Samsung и LG, и практически несомненно будет у Apple iPhone XI, поэтому Google с магией постобработки снимков могла бы насолить своим конкурентам. Однако у Google, вероятно, свой замысел. Скорее всего в компании хотят добиться реалистичности получаемых портретов и более точного перехода с объекта фокусировки на размытый фон и в целом задействовать механизм работы сразу двух модулей для обычных фото.О стоимости новинки пока неизвестно.