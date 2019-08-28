Google Pixel 4 с широкой верхней рамкой показали на фото

2019-08-28, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Google Pixel 4 ; [45]
Сетевые источники поделились живыми фотографиями смартфона Google Pixel 4, который еще не был представлен официально. Сзади можно увидеть уже знакомый по предыдущим утечкам квадратный блок камеры с тремя модулями и светодиодной вспышкой. А вот дизайн передней панели может разочаровать многих поклонников Google. Дело в том, что верхняя рамка оказалась довольно широкой – ни вырезов, ни выдвижной фронтальной камеры, ни очень тонкой рамки, как в смартфонах Meizu 16. Также заметим, что задняя панель не получила традиционного двухцветного окраса. Официальный анонс Google Pixel 4 должен состояться в октябре этого года.


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