Google Pixel 4 с широкой верхней рамкой показали на фото

Сетевые источники поделились живыми фотографиями смартфона Google Pixel 4, который еще не был представлен официально. Сзади можно увидеть уже знакомый по предыдущим утечкам квадратный блок камеры с тремя модулями и светодиодной вспышкой. А вот дизайн передней панели может разочаровать многих поклонников Google. Дело в том, что верхняя рамка оказалась довольно широкой – ни вырезов, ни выдвижной фронтальной камеры, ни очень тонкой рамки, как в смартфонах Meizu 16. Также заметим, что задняя панель не получила традиционного двухцветного окраса. Официальный анонс Google Pixel 4 должен состояться в октябре этого года.