Google Pixel 4 засветился на живых фото

Вскоре после того, как Google подтвердил дизайн Pixel 4 в Twitter, устройство было замечено в дикой природе. Изображения были сделаны в Лондоне и подтверждают последние утечки. Именно из Лондона в прошлом году задолго до анонса в руки журналистов попал непредставленный Google Pixel 3 XL.

На двух фотографиях виден задний квадратный выступ камеры и вырез микрофона на верхней части устройства. Смартфон защищен чехлом, таким же как у Pixel 3/3 XL. Предположительно, смартфон имеет выемку в дисплее с двумя фронтальными камерами и 6 ГБ оперативной памяти. Ожидается, что Pixel 4 будет представлен в октябре.